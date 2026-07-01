بعد تأخر بهدفين.. بلجيكا تبلغ دور الـ16 بثلاثية مجنونة على السنغال

شفق نيوز ـ سياتل

انتزع المنتخب البلجيكي بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حوّل تأخره بهدفين أمام نظيره السنغالي إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية ضمن منافسات دور الـ32.

وانطلقت المباراة على ملعب "لومن فيلد" في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية.

وأنهى المنتخب السنغالي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، بعدما افتتح محمد ديارا التسجيل بتسديدة بقدمه اليمنى من مسافة قريبة جداً، مستغلاً كرة ارتدت من العارضة، ليضعها في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وفي الشوط الثاني، عزز المهاجم إسماعيلا سار تقدم السنغال بهدف ثانٍ بعد مجهود فردي، أنهاه بتسديدة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء إلى الزاوية اليسرى لمرمى كورتوا، مستفيداً من تمريرة حاسمة لزميله موسى نياخات.

وبينما بدت السنغال قريبة من حسم بطاقة التأهل، انتفض المنتخب البلجيكي في الدقائق الأخيرة، مستغلاً تراجعاً واضحاً في دفاع منافسه، إذ قلص روميلو لوكاكو النتيجة في الدقيقة 86، قبل أن يدرك يوري تيليمانس التعادل بعد ثلاث دقائق فقط، مانحاً بلجيكا عودة قاتلة قبل نهاية الوقت الأصلي.

وبقي التعادل 2-2 قائماً حتى صافرة نهاية الوقت الأصلي، ليلجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية، التي حسمها المنتخب البلجيكي في اللحظات الأخيرة من ركلة جزاء عند الدقيقة 125، ليكمل عودته المثيرة ويبلغ ثمن النهائي.

وبهذه النتيجة، سيواجه المنتخب البلجيكي في الدور المقبل الفائز من مباراة الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك.

وكانت بلجيكا قد تأهلت إلى دور الـ32 متصدرة المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، بعد تعادلها مع مصر 1-1، وإيران 0-0، وفوزها الكبير على نيوزيلندا 5-1.

في المقابل، بلغ المنتخب السنغالي دور الـ32 ضمن أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث، بعدما جمع ثلاث نقاط في المجموعة التاسعة، بخسارته أمام فرنسا 1-3، وأمام النرويج 2-3، وفوزه العريض على العراق 5-0.