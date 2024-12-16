بعد انذار القوة الجوية.. كاساس يضيف زيد تحسين إلى قائمة المنتخب

شفق نيوز/ قرر الجهازُ الفنيُّ للمنتخبِ الوطنيّ إضافةَ لاعب القوة الجوية "زيد تحسين" إلى القائمةِ النهائيّة للمنتخب العراقي المشارك في خليجي 26 بالكويت.

وتماثل تحسين للشفاءِ، وتحصل على التَقريرِ الطبيّ، حيث كان اللاعبُ على مدار المدةِ الماضية في مرحلةِ التأهيل والعلاج في مستشفى اسبيتار.

ووجه الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم باستدعاءِ لاعبين اثنين فقط من كل نادٍ، تقررَ أن يكون إلى جانبِ اللاعبِ مصطفى سعدون من نادي القوة الجوية في القائمةِ النهائيّة المُستدعاة لخليجي زين 26.

وكانت ادارة القوة الجوية وجهت انذاراً رسمياً الى اللاعب زيد تحسين تطالبه بالعودة فوراً الى النادي وترك معسكر الدوحة كونه غير مستدعى للمنتخب الوطني ولا يتم إصدار بحقه عدد من العقوبات مع فسخ عقده.