بعد انتقادات.. فيفا يطلق تذاكر مخفضة لمونديال 2026

شفق نيوز- واشنطن

أطلقت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم فئة تذاكر أقل سعراً، عقب تعرضها لانتقادات مستمرة بشأن أسعار التذاكر في نسخة 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان، إنه أطلق تذاكر من فئة "دخول الجماهير" بسعر 60 دولاراً اميركياً للتذكرة الواحدة، لتكون متاحة لجميع المباريات الـ104، بما في ذلك المباراة النهائية.

وأوضح فيفا أن هذه المبادرة "صُممت لدعم الجماهير المسافرة وتشجيعها على متابعة منتخباتها الوطنية طوال البطولة"، مبيناً أن تذاكر الـ60 دولاراً ستكون مخصصة لمشجعي الفرق المتأهلة، وتشكل 10 في المئة من حصة كل اتحاد وطني من التذاكر.

ويأتي هذا القرار بعد أن أعربت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا في وقت سابق عن استيائها من "الأسعار الباهظة" التي يعتزم فيفا فرضها على تذاكر مونديال 2026، مشيرة إلى أنها "مذهولة" من "الأسعار الفلكية" التي فُرضت على أكثر المشجعين وفاء، وهم الذين يشترون تذاكرهم عبر اتحاداتهم الوطنية لمتابعة منتخباتهم ضمن ما يُعرف بـ"تخصيصات الاتحادات المشاركة".

وطالبت الرابطة فيفا بـ"تعليق فوري لبيع تذاكر تخصيصات الاتحادات المشاركة"، و"إطلاق مشاورات"، و"إعادة النظر في أسعار التذاكر" إلى حين التوصل إلى "حل يحترم تقاليد كأس العالم وطابعها العالمي وقيمتها الثقافية".

وحسب معلومات قالت الرابطة إنها حصلت عليها بعد اطلاعها على "جداول الأسعار التي نشرها فيفا تدريجياً وبشكل سري"، فإن متابعة فريق من المباراة الأولى وحتى النهائي "ستكلف المشجع ما لا يقل عن 6900 دولار (نحو 6000 يورو)"، أي ما يقارب خمسة أضعاف تكلفة متابعة كأس العالم 2022 في قطر.

كما أوضحت الرابطة أن منظمي مونديال 2026 كانوا قد وعدوا، في الملف المقدم لاستضافة الحدث عام 2018، بتذاكر تبدأ أسعارها من 21 دولاراً.

وعند الإعلان عن تذاكر الـ60 دولاراً يوم الثلاثاء، شدد فيفا على ضرورة أن تضمن الاتحادات الوطنية "تخصيص هذه التذاكر لمشجعيها المخلصين المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بمنتخباتهم الوطنية"، لافتاً إلى أن الإعلان يأتي "في ظل الطلب العالمي الاستثنائي على التذاكر"، حيث تم تقديم 20 مليون طلب حتى الآن.