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بسبب الظروف ببغداد .. الديوانية بديلاً لاستضافة بطولة رياضية في العراق

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-28T05:49:02+0000
بسبب الظروف ببغداد .. الديوانية بديلاً لاستضافة بطولة رياضية في العراق

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للدراجات يوم الأحد عن استضافة محافظة الديوانية للمرحلة الأولى لبطولة اندية العراق للمتقدمين والشباب والناشئين في السادس من شهر نيسان المقبل .

وقال أحمد صبري امين سر الاتحاد لوكالة شفق نيوز ، ان البطولة كانت مقررة ان تقام في العاصمة بغداد بالموعد ذاته لكن الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها بغداد وعدم توفر الطرق المتاحة للسباقات سيعيق إنجاح المرحلة الأولى من الدوري .

وأضاف، بعد التشاور مع لجنة المسابقات وأعضاء الاتحاد وقع الاختيار على محافظة الديوانية لتكون مسرحا لمنافسات المرحلة الاولى وبنفس الموعد المقرر مطلع نيسان المقبل  .

واشار صبري الى ان الاتحاد المركزي كان قد فاتح الاتحاد الفرعي في كربلاء لاستضافة المرحلة الاولى لكنه اعتذر لضيق الوقت ، مبينا ان اتحاد كربلاء ابدى استعداده لاستضافة اي مرحلة اخرى من المراحل المقبلة المتبقية .

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