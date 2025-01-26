برشلونة يكتسح ريال مدريد بخماسية نسائية

شفق نيوز/ حقق فريق سيدات برشلونة فوزًا ساحقًا على ريال مدريد بنتيجة 5-0 في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي أُقيم اليوم الأحد على ملعب دي بوتاركي.

وقدم الفريق الكتالوني أداءً مميزًا، حيث تناوبت على تسجيل الأهداف كل من كارولين غراهام، إيفا بايور “هدفين”، باتريشيا غويغارو، وأليكسيا بوتياس، ليحصدن اللقب للمرة الرابعة في تاريخهن.

وبنتيجة مباراة اليوم، يحصد فريق برشلونة للسيدات لقب كأس السوبر الإسباني للسيدات للمرة الثانية على التوالي، والخامسة في تاريخه، بينما يظل ريال مدريد بدون أي ألقاب منذ تأسيس البطولة.