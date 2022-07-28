برشلونة يعلن ضمّ المدافع كوندي من إشبيلية

شفق نيوز/ أعلن نادي برشلونة، مساء اليوم الخميس، توصله لاتفاق مع إشبيلية، لضم المدافع الفرنسي جوليس كوندي، هذا الصيف.

وأشار برشلونة عبر موقعه الرسمي، إلى انتظار تخطي اللاعب للفحوصات الطبية قبل التوقيع على العقود.

ونشر الفريق الكتالوني، صورة جوليس كوندي بقميص البلوجرانا.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" قد أوضحت بأن قيمة الصفقة ستصل إلى 50 مليون يورو بجانب 5 ملايين كإضافات، على أن يوقع المدافع الفرنسي على عقد لمدة 5 أعوام.

وخاض كوندي مع إشبيلية الموسم الماضي، 44 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 3 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة وحيدة.

وبفضل المستويات المميزة التي يقدمها كوندي، انضم لصفوف المنتخب الفرنسي الصيف الماضي، وتواجد في قائمة الفريق الذي توج بلقب دوري الأمم الأوروبية.

وسيصبح كوندي، أحدث الصفقات التي يبرمها برشلونة هذا الصيف، وذلك بعد تعاقده مع روبرت ليفاندوفسكي إضافة إلى أندرياس كريستينسين وفرانك كيسي ورافينيا.