برشلونة يحلق بصدارة الدوري الأسباني بثلاثية في إشبيلية

شفق نيوز/ فاز برشلونة على ضيفه إشبيلية بثلاثية دون رد ، مساء الأحد على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني.

سجل أهداف المباراة جوردي ألبا وجافي ورافينيا في الدقائق 58 و71 و79

رفع العملاق الكتالوني رصيده إلى 53 نقطة ليبتعد بصدارة الليجا بفارق ثماني نقاط عن غريمه التقليدي، ريال مدريد، الذي تعثر بالخسارة أمام مايوركا في نفس الجولة.أما إشبيلية بقى في منطقة الخطر، حيث تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز السادس عشر، ليصبح مهددا بالهبوط.