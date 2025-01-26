برشلونة ومانشستر وميلان.. قمم كروية تعرف على مواعيدها‎

شفق نيوز/ يشهد، يوم الأحد، العديد من المباريات المنتظرة في الدوريات الخمسة الكبرى، أبرزها مواجهة برشلونة وفالنسيا، ومانشستر يونايتد وفولهام.

‎في الدوري الإنجليزي، يحاول توتنهام ومانشستر يونايتد استغلال فوزهما الأوروبي والحصول على دفعة معنوية حين يصطدمان بليستر سيتي وفولهام على الترتيب.

‎أما في الدوري الإسباني، يستضيف برشلونة فريق فالنسيا، وتأمل كتيبة هانزي فليك حصد 3 نقاط جديدة لمواصلة مطاردة المتصدر ريال مدريد.

‎الدوري الإنجليزي الممتاز:

‎توتنهام هوتسبير - ليستر سيتي (17:00 بتوقيت العراق)

‎كريستال بالاس - برينتفورد (17:00 بتوقيت العراق)

‎أستون فيلا - وست هام يونايتد (19:30 بتوقيت العراق)

‎فولهام - مانشستر يونايتد (22:00 بتوقيت العراق)

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الدوري الإسباني:

‎رايو فاليكانو - جيرونا (16:00 بتوقيت العراق)

‎ريال سوسييداد - خيتافي (18:15 بتوقيت العراق)

‎أتلتيك بيلباو - ليغانيس (20:30 بتوقيت العراق)

‎برشلونة - فالنسيا (23:00 بتوقيت العراق)

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الدوري الإيطالي:

‎ميلان - بارما (14:30 بتوقيت العراق)

‎أودينيزي - روما (17:00 بتوقيت العراق)

‎ليتشي - إنتر ميلان (20:00 بتوقيت العراق)

‎لاتسيو - فيورنتينا (22:45 بتوقيت العراق)

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الدوري الألماني:

‎هوفنهايم - آينتراخت فرانكفورت (17:30 بتوقيت العراق)

‎الدوري الفرنسي:

‎لوهافر - ستاد بريست (17:00 بتوقيت العراق)

‎نانت - ليون (19:15 بتوقيت العراق)

‎نيس - مارسيليا (22:45 بتوقيت العراق)