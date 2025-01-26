برشلونة ومانشستر وميلان.. قمم كروية تعرف على مواعيدها
شفق نيوز/ يشهد، يوم الأحد، العديد من المباريات المنتظرة في الدوريات الخمسة الكبرى، أبرزها مواجهة برشلونة وفالنسيا، ومانشستر يونايتد وفولهام.
في الدوري الإنجليزي، يحاول توتنهام ومانشستر يونايتد استغلال فوزهما الأوروبي والحصول على دفعة معنوية حين يصطدمان بليستر سيتي وفولهام على الترتيب.
أما في الدوري الإسباني، يستضيف برشلونة فريق فالنسيا، وتأمل كتيبة هانزي فليك حصد 3 نقاط جديدة لمواصلة مطاردة المتصدر ريال مدريد.
الدوري الإنجليزي الممتاز:
توتنهام هوتسبير - ليستر سيتي (17:00 بتوقيت العراق)
كريستال بالاس - برينتفورد (17:00 بتوقيت العراق)
أستون فيلا - وست هام يونايتد (19:30 بتوقيت العراق)
فولهام - مانشستر يونايتد (22:00 بتوقيت العراق)
الدوري الإسباني:
رايو فاليكانو - جيرونا (16:00 بتوقيت العراق)
ريال سوسييداد - خيتافي (18:15 بتوقيت العراق)
أتلتيك بيلباو - ليغانيس (20:30 بتوقيت العراق)
برشلونة - فالنسيا (23:00 بتوقيت العراق)
الدوري الإيطالي:
ميلان - بارما (14:30 بتوقيت العراق)
أودينيزي - روما (17:00 بتوقيت العراق)
ليتشي - إنتر ميلان (20:00 بتوقيت العراق)
لاتسيو - فيورنتينا (22:45 بتوقيت العراق)
الدوري الألماني:
هوفنهايم - آينتراخت فرانكفورت (17:30 بتوقيت العراق)
الدوري الفرنسي:
لوهافر - ستاد بريست (17:00 بتوقيت العراق)
نانت - ليون (19:15 بتوقيت العراق)
نيس - مارسيليا (22:45 بتوقيت العراق)