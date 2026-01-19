برشلونة على موعد مع الثأر لريال مدريد في كأس الملك

شفق نيوز- متابعة

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026، التي أقيمت، اليوم الاثنين، عن مواجهات قوية، لكن المفارقة فيها كانت بوقوع فريق برشلونة بمواجهة فريق ألباسيتي، الذي كان قد حقق مفاجأة أمام ريال مدريد بالفوز عليه وإخراجه من البطولة.

وكانت مباريات دور الـ16 شهدت تأهل 8 أندية إلى الدور ربع النهائي، بعد مواجهات قوية ومثيرة امتدت بعضها إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح.

ونجح برشلونة في تجاوز راسينغ سانتاندير بثنائية نظيفة، فيما عبَر أتلتيكو مدريد عقبة ديبورتيفو لاكورونيا بهدف دون رد، وحقق ريال بيتيس فوزًا صعبًا على إلتشي بنتيجة 2-1.

كما تأهل ألافيس بعد فوزه على رايو فاليكانو بثنائية نظيفة، وتخطى ريال سوسيداد أوساسونا بركلات الترجيح.

وكانت المفاجأة الوحيدة في دور الـ16 هو خروج ريال مدريد من المسابقة، عقب خسارته القاسية أمام ألباسيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، يوم الأربعاء الماضي.

وتتواجد 7 أندية من الدوري الإسباني للدرجة الأولى في دور الثمانية، بينما يعد ألباسيتي هو الفريق الوحيد من دوري الدرجة الثانية الإسباني، الذي يتواجد في هذا الدور.

وتلعب مباريات دور الثمانية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، 3 و4 و5 من شهر شباط/ فبراير المقبل.

وجاءت نتائج القرعة كالآتي: ألباسيتي ضد برشلونة، ديبورتيفو ألافيس ضد ريال سوسيداد، فالنسيا ضد أتلتيك بلباو ، وريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد.