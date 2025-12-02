باليوم الثاني .. ثلاث مواجهات قوية في كأس العرب بقطر

شفق نيوز - بغداد

تقام اليوم الثلاثاء ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس العرب لكرة القدم الجارية أحداثها في دولة قطر.

‏ويواجه فريق المغرب فريق جزر القمر في المجموعة الثانية عند الساعة الـ 3:00 عصرا على استاد خليفة الدولي.

‏بينما يواجه منتخب مصر نظيره الكويتي في المجموعة الثالثة عند الساعة الـ 5:30 مساء على ملعب لوسيل .

‏بينما يلاقي المنتخب السعودي نظيره العماني في المجموعة الثانية عند الساعة الـ 8:00 مساء على استاد المدينة التعليمية .

وتضم البطولة أربع مجموعات، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، التي تشمل ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي.

وفي حال تساوي المنتخبات بالنقاط، يتم اللجوء إلى معايير كسر التعادل، وتشمل نتائج المواجهات المباشرة، فارق الأهداف، عدد الأهداف المسجلة، ثم سلوك اللاعبين، وصولاً إلى تصنيف الفيفا عند الضرورة.

وفي الأدوار الإقصائية، تعتمد البطولة على إمكانية خوض وقت إضافي واللجوء إلى الركلات الترجيحية لحسم المتأهل.

وتعتبر هذه ثالث مرة تستضيف فيها قطر الحدث بعد نسختي 1998 و2021، بينما يحمل المنتخب الجزائري لقب النسخة الأخيرة.

بينما تعد النسخة الحالية هي الثانية التي تُقام تحت إشراف رسمي من الفيفا، بعد اعتماد الاتحاد الدولي للبطولة في النسخ الأخيرة.