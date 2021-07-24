امانة بغداد يضرب موعدا مع القوة الجوية في ختام دوري الرديف

شفق نيوز/ نجح رديف فريق نادي امانة بغداد لكرة القدم، يوم السبت، بالوصول إلى نهائي بطولة دوري الرديف، بعد فوزه على رديف فريق الصناعات الكهربائية لحساب دور نصف النهائي.

وجرت المباراة على ملعب نادي امانة بغداد، وتمكن رديف الأمانة بغداد من تحقيق الفوز على نظيره رديف الصناعات الكهربائية بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3-1، بعدما انتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل الايجابي 1-1.

وبهذا الفوز تأهل فريق رديف أمانة بغداد للمباراة الختامية ليواجه فريق رديف القوة الجوية في المباراة النهائية لدوري الرديف للموسم 2020-2021 في وقت سيحدد لاحقاً.

وكان فريق رديف نادي القوة الجوية تمكن من تحقيق الفوز على فريق رديف نادي الزوراء والتأهل للمباراة الختامية، بركلات الجزاء الترجيحية 9-8.