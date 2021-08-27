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الأولمبي العراقي يخسر ودياً أمام "نيغدة أنادول" التركي

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-27T18:13:28+0000
الأولمبي العراقي يخسر ودياً أمام "نيغدة أنادول" التركي

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي الاولمبي لكرة القدم مباراته الودية الثانية، مساء اليوم الجمعة، أمام فريق نيغدة أنادول التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن معسكره التدريبي المقام في مدينة أزميت التركية.

وسجل هدف المنتخب العراقي الاولمبي اللاعب مصطفى وليد من ركلة حرة مباشرة بالشوط الاول في المباراة التي اشتركت فيها المجموعة الثانية التي لم تلعب مباراة ليبيا وديا صباح اليوم الجمعة.

ودخلَ مدرب المنتخب العراقي الاولمبي لكرة القدم، ميروسلاف سوكوب، بتشكيلة مؤلفة من عماد عيسى (مصطفى عذاب) لحراسة المرمى، ورافد طالب وزيد تحسين وعباس ياس ومصطفى وليد وعلي محسن وصهيب رعد وحسن عبد الكريم (أحمد هديب) عبد الأمير عبد الكاظم ( ناجي ناطق) احمد حسن مكنزي وسالم احمد ( حسين عبدالله).

وسيخوضُ المنتخب العراقي الاولمبي مباراة ودية ثالثة يوم الثلاثاء المقبل في ختام معسكره التدريبي في تركيا، قبل السفر إلى الامارات لملاقاة منتخب الامارات الاولمبي بالرابع والسادس من الشهر المقبل.

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