الإمارات يكمل أضلاع نصف نهائي بطولة كأس العرب

شفق نيوز- الدوحة

تأهل المنتخب الإماراتي إلى نصف نهائي كأس العرب، بعد فوزه على نظيره الجزائري بفارق ركلات الترجيح 7-6 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 1-1، وذلك في منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب "البيت" في مدينة الخور القطرية ، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، لكن مع بداية الشوط الثاني سجل منتخب الجزائر هدفه في الدقيقة 46 عن طريق اللاعب عادل بولبينة، وتمكن منتخب الإمارات من تعديل النتيجة في الدقيقة 64 عن طريق برونو دي اوليفيرا.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا المنتخبين لتذهب المباراة لركلات الترجيح لتحسم لصالح منتخب الإمارات.

وتأهل المنتخبان الى دور الثمانية، بعدما تصدر منتخب الجزائر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، في حين تأهل منتخب الإمارات كثاني المجموعة الثالثة بـ4 نقاط.

وبهذه النتيجة فقد بلغ الإمارات نصف نهائي كأس العرب ليلاقي نظيره المغربي، كما تأهل منتخب الأردن إلى الدور نفسه ليضرب موعداً مع المنتخب السعودي.