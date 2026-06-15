الأردن تعتذر وترفع علم العراق في مطارها (فيديو)

شفق نيوز- عمّان

قدمت إدارة شركة الأسواق الحرة للمطارات الأردنية في مطار الملكة علياء الدولي، يوم الاثنين، اعتذاراً رسمياً إلى العراق، مؤكدة تصحيح خطأ أدى إلى عدم ظهور العلم العراقي ضمن المواد الإعلانية داخل مرافق السوق الحرة، ورفع العلم مجدداً ضمن قائمة الدول المشاركة في كأس العالم.

وقال وزير الإعلام الأردني في رسالة وجهها إلى نقيب الصحفيين العراقيين، إن تعليق أعلام العراق في السوق الحرة بالمطار كان نتيجة "خطأ غير مقصود"، بحسب ما نقله النقيب إلى صحفيين عراقيين بينهم وكالة شفق نيوز.

من جهتها، أوضحت إدارة شركة الأسواق الحرة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن ما حدث كان "خطأً تقنياً غير مقصود" وقع خلال مرحلة تحديث وتنظيم المواد الإعلانية، وتمت معالجته فوراً.

وأضاف البيان أن عدم ظهور العلم العراقي جاء دون أي سوء نية، مشيراً إلى أن المواد الإعلانية المستخدمة عادة ما تُشترى ضمن حزم جاهزة تضم أعلام الدول.

كما أشارت الإدارة إلى أن قميص المنتخب العراقي معروض في أسواق المنطقة الحرة، مؤكدة اعتزازها بتأهل المنتخب العراقي إلى نهائيات كأس العالم، واصفة ذلك بأنه "إنجاز كبير يسعد الجماهير العربية والأردنية".

وأكدت الإدارة في بيانها اعتزازها بالعراق وشعبه، وحرصها على تعزيز قيم الاحترام والمحبة والتعاون، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج رياضية، مقطع فيديو يُظهر عدم إدراج العلم العراقي ضمن مجموعة أعلام الدول المشاركة في كأس العالم داخل مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، ما أثار تفاعلاً واسعاً وجدلاً على المنصات الرقمية قبل أن تصدر توضيحات رسمية لاحقاً بشأن الحادثة وتصحيحها.