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الإثنين المقبل.. الهيئة العامة للقوة الجوية تعقد اجتماعاً استثنائيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-28T19:46:01+0000
الإثنين المقبل.. الهيئة العامة للقوة الجوية تعقد اجتماعاً استثنائيا

شفق نيوز/ ينعقد يوم الاثنين المقبل الموافق 30 أيار الجاري المؤتمر الاستثنائي للهيئة العامة لنادي القوة الجوية الرياضي على قاعة مقر قيادة القوة الجوية بعد استحصال الموافقات الاصولية لعقد المؤتمر.

وقال رئيس نادي القوة الجوية شهاب جاهد لوكالة شفق نيوز، إنه "سيتم خلال المؤتمر حل الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية واختيار هيئة مؤقتة لإدارة شؤون النادي والتحضير لإقامة انتخابات جديدة".

واضاف، أن "ادارة النادي وفرت باصات لنقل أعضاء الهيئة العامة من مقر النادي الى قاعة قيادة القوة الجوية الساعة التاسعة و النصف صباحا".

وكان رئيس رئيس نادي القوة الجوية شهاب جاهد، وعضو الادارة علي زغير ومحمد صوب الله امين سر النادي قدموا يوم الاحد (22 ايار الجاري) استقالاتهم رسمياً بعد تدهور نتائج الفريق على الصعيد المحلي والآسيوي.

وقال هيثم كاظم عضو إدارة النادي لوكالة شفق نيوز، ان الادارة ترفض هذه الاستقالات نهائيا وستكون جلسة لحل كل الإشكالات.

وبين ان رئيس النادي وأمين السر والعضو علي زغير مؤثرون جدا بالنادي ولهم بصمة واضحة في تطور النادي.

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