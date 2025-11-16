اليوم..يد العراق يخوض مواجهة حاسمة أمام الكويت في دورة التضامن الإسلامي

شفق نيوز- الرياض

يخوض منتخب العراق لكرة اليد مباراة حاسمة، يوم الأحد، أمام نظيره الكويتي في دورة التضامن الإسلامي، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ويسعى المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية تدعمه لتعويض خسارته الاولى بغية عودة الأمل للتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وستقام المباراة في صالة الملك فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وتنطلق المباراة عند الساعة الثانية بعد الظهر اليوم الأحد.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات: العراق والسعودية والبحرين والكويت، ويلتقي في الساعة الرابعة من عصر اليوم ايضا ضمن المجموعة ذاتها السعودية والبحرين.

وتعرض المنتخب العراقي لكرة اليد، مساء الجمعة الماضية، إلى أول خسارة في دورة التضامن الإسلامي، ضد السعودية بنتيجة 21 - 33.