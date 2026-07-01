اليوم وغداً.. أربع مواجهات مرتقبة في دور الـ32 في مونديال 2026

شفق نيوز - متابعة

تتواصل منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026؛ إذ تشهد الملاعب الأمريكية اليوم الأربعاء مباراتين؛ تجمع الأولى إنجلترا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتلتقي في الثانية بلجيكا مع السنغال، فيما تُختتم مواجهات هذا الدور مساء غد الخميس بلقائي الولايات المتحدة مع البوسنة والهرسك، وإسبانيا مع النمسا، في صراع محتدم على بطاقات العبور إلى ثمن النهائي.

وفي تفاصيل المواجهات، يلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الكونغولي اليوم على ملعب "مرسيدس بنز" في مدينة أتلانتا عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد. وكان المنتخب الإنجليزي قد تأهل بعد تصدره المجموعة الثانية عشرة، فيما حجز منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية مقعده ضمن أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث عن المجموعة الحادية عشرة.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت بغداد، يصطدم منتخبا بلجيكا والسنغال على ملعب "بنك أوف أميركا" في مدينة شارلوت. وتأهلت بلجيكا إلى هذا الدور بعد صدارة مجموعتها برصيد خمس نقاط من تعادلين أمام مصر وإيران وفوز عريض على نيوزيلندا في الجولة الختامية. أما السنغال، فقد بلغت الدور ذاته كأحد أفضل الثوالث، عقب فوزها الوحيد في المجموعة التاسعة على العراق بخماسية نظيفة.

وتستمر الإثارة فجر غد الخميس، عندما يواجه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية (المستضيف) نظيره البوسني عند الساعة الثالثة فجراً بتوقيت بغداد على ملعب "ليفي" في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا. ويسعى الأمريكيون إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة المشوار، في حين تطمح البوسنة والهرسك لتفجير مفاجأة جديدة بعد تأهلها المتباين من المجموعة السادسة بتعادل مع كندا (1-1) وخسارة أمام سويسرا (4-1) وفوز حاسم على قطر (3-1).

وفي الختام، تلتقي إسبانيا مع النمسا مساء غد الخميس على ملعب "هارد روك" في ميامي عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد، في مواجهة أوروبية خالصة؛ حيث تأهل الماتادور الإسباني بصدارة المجموعة الثامنة بسبع نقاط، بينما تأهلت النمسا وصيفاً للمجموعة العاشرة بأربع نقاط.