اليوم..مواجهتان مثيرتان في ختام الجولة السابعة من دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تختتم، يوم الأحد، منافسات الجولة السابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين تقام الأولى عند الساعة الـ 5:00 مساء بين فريقي أمانة بغداد وضيفه فريق الطلبة، وتقام المواجهة على ملعب الشعب الدولي.

ويسعى امانة بغداد تعويض الاخفاقات التي تعرض لها في الجولات السابقة والخروج بنتيجة ايجابية في لقاء اليوم ولا سيما بعد تغيير جهازه الفني الجديد، إذ يحتل المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط، بينما يدخل الطلبة المواجهة وعينه على النقاط الثلاث ليكون ضمن الفرق المنافسة على المقدمة، إذ يحتل حاليا المركز التاسع برصيد 11 نقطة وفي حال الفوز فإنه سيقفز للمركز الخامس.

‏بينما يواجه فريق زاخو في آخر مباريات الجولة ضيفه فريق القاسم وتقام المباراة على ملعب زاخو عند الساعة الـ 7:30 مساءً.

وسيدخل زاخو المباراة وهو متسلح بعاملي الأرض والجمهور، حيث يحتل المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط ، ويبدو أن مهمته ستكون سهلة ولاسيما أنه سيواجه فريق القاسم الذي يعاني تواضع المستوى بسبب المشاكل الإدارية والمالية منذ انطلاق الدوري والى الآن، ليتذيل بعد هذه المعاناة ترتيب فرق دوري النجوم بنقطة واحدة فقط، وربما ستحمل المباراة طابع الندية والاثارة ومن المتوقع أن يسعى القاسم لاعادة وضعه الطبيعي بعد سلسلة الهزائم التي تعرض لها في الجولات السابقة.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر ايقاف الدوري بعد الجولة السابعة نظراً لاستعدادِ المُنتخبِ الوطنيِّ للمشاركةِ في بطولةِ كأس العرب المزمع إقامتها بداية شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، والاعتماد على لاعبي الدوري المحليّ لدوري نجوم العراق، وأيضاً إغلاق بعض ملاعب دوري نجوم العراق لزراعةِ البذور الشتويّة ، ليقرر إيقافُ مبارياتِ الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق إلى حين الانتهاءِ من مشاركةِ المُنتخبِ في بطولةِ العرب، على أن يستأنفَ دور الـ 16 لبُطولةِ الكأس في موعدٍ سيتمُّ تحديده قريبا.