اليوم.. شباب العراق يواجهون تايلاند تحضيراً لنهائيات كأس آسيا

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي للشباب، يوم السبت، نظيره التايلاندي في المباراةِ الودية الأولى له، تمهيدا لمشاركته في نهائيات بطولة كأس آسيا دون 20 عاماً التي ستقام في الصين في الـ12 من شهر شباط المقبل.

ووضعت قرعة نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما 2025 المقررة في الصين بمشاركة 16 منتخبنا، المنتخب العراقي في المجموعة الثانية، حيث سيتنافس مع منتخبات الأردن والسعودية وكوريا الشمالية.

وكان مدرب منتخب الشباب لكرة القدم عماد محمد، قد أعلن القائمة النهائية للمنتخب للمشاركة في نهائيات بطولة آسيا دون 20 عاماً والتي ستقام في الصين للفترة من 12 شباط ولغاية الثالث من شهر آذار المقبلين.

وضمت قائمةُ المنتخب (26) لاعباً هم كلٌ من: وسام علي، ليث ساجد، عمار علي لحراسة المرمى، آدم طالب، موسى علاء، سجاد حسين، محمد غالب، حسن عماد، ياسر وسام، أمير أحمد، حسين فاهم، سهند هه لگورد، علي مخلد، ليث ضياء، عباس عدنان، حيدر حمد، علي رضا، هلكورد قيس، سيداد حاجي نوري، مصطفى نواف، أحمد جاسم، ئاريز أحمد، أيمن لؤي، مصطفى قابيل، زين العابدين جاسم، فقار عبد.