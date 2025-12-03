اليوم.. أسود الرافدين يستهلون مشوارهم في كأس العرب عبر بوابة البحرين

شفق نيوز- الدوحة

يبدأ المنتخب العراقي مشواره في البطولة العربية التي تستضيفها قطر بمواجهة البحرين، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس العرب لكرة القدم الجارية أحداثها في دولة قطر.

وتقام المباراة ضمن منافسات المجموعة الرابعة على ملعب "974" المونديالي عند الساعة الساعة 5:30 مساءً.

وتجري منافسات النسخة الحادية عشرة من البطولة، والثانية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الدوحة للمرة الثانية على التوالي، خلال الفترة من 1 إلى 18 كانون الأول الجاري.

ويقع منتخب العراق في المجموعة الرابعة القوية التي تضم الجزائر حامل لقب النسخة الماضية التي أقيمت في 2021، والبحرين، والسودان الذي يتسلح بجالية جماهيرية كبيرة في قطر.

وستكون المواجهة الثانية لمنتخب العراق في كأس العرب أمام منتخب السودان يوم السبت 6 كانون الأول الجاري، وتقام على الملعب نفسه عند الساعة الـ 7:00 مساءً.

ويختتم العراق دور المجموعات بمواجهة قوية مع المنتخب الجزائري يوم الثلاثاء 9 كانون الأول على أرض ملعب خليفة الدولي عند الساعة الـ 9:00 مساءً.

يذكر أن المنتخب العراقي يعد الأكثر تتويجاً بالبطولات العربية بعدما توج باللقب أربع مرات.

وتنقل مباراة العراق والبحرين ضمن منافسات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما ستذاع أيضاً مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكأس القطرية، دبي الرياضية، "أبو ظبي" الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

وشهدت لوائح البطولة تعديل وتعليمات كأس العرب 2025، ويتمثل المتغير الجوهري الأول في النسخة الجديدة بما صدر عن الاتحاد الدولي في نيسان 2024 بالتزامن مع قرار منح دولة قطر حق تنظيم النسخ الثلاث المقبلة من البطولة تحت مظلة "الفيفا"، عندما تم اعتماد منافسات بطولات كأس العرب كمباريات ودية دولية.

ورغم خوضها خارج التواريخ المحددة للنوافذ المدرجة على الأجندة الرسمية، على أن تحتسب نقاط هذه المباريات ضمن نظام التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر شهرياً عن الفيفا، وهو تحول تاريخي يمنح البطولة بُعداً رسمياً لم تكن تحظى به سابقاً.

ووفقاً للقرار، ستحصل المنتخبات المشاركة في مباريات كأس العرب على نقاط التصنيف نفسها التي تمنح للمنتخبات في المباريات الودية الدولية، مما يعزز أهمية البطولة ويضاعف قيمتها للمنتخبات المشاركة، ولا سيما تلك التي تسعى لتحسين مواقعها في التصنيف العالمي.

أما المتغير الثاني في النسخة الجديدة فيتعلق بتعديل التعليمات الخاصة بكسر التعادل بين المنتخبات لتحديد المتأهلين من دور المجموعات إلى الدور ربع النهائي، وهو تعديل لم يسبق للاتحاد الدولي تطبيقه في أي من البطولات التي يشرف عليها.

وحسب نظام البطولة، فقد تم توزيع المنتخبات الـ16 المشاركة في النهائيات على 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، بحيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، ليكتمل بذلك عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة.