اليوم .. ختام مثير للجولة الرابعة من دوري نجوم العراق أبرزها ديربي بغداد

شفق نيوز - بغداد

تختتم، يوم الأحد، منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم باقامة أربع مباريات في بغداد والموصل والبصرة .

حيث تقام مباراتان في الساعة السادسة مساءً، تجمع الأولى فريق الموصل مع ضيفه فريق ديالى على ملعب دهوك الذي يُعد الملعب الافتراضي للموصل.

بينما يلتقي فريق أمانة بغداد مع ضيفه فريق نفط ميسان على ملعب الساحر أحمد راضي وهو الملعب الافتراضي لامانة بغداد.

وتختتم منافسات الجولة باقامة مباراتين عند الساعة الثامنة والنصف مساءً ، تجمع الأولى فريق الميناء مع ضيفه فريق النجف على ملعب الفيحاء في البصرة .

فيما تقام مباراة قمة جماهيرية في آخر مباريات الجولة الرابعة بديربي بغداد المرتقب بين فريق الزوراء مع فريق القوة الجوية وسيكون ملعب الزوراء مسرحاً لاستضافة المواجهة المرتقبة التي يتوقع لها حضور جماهيري لكلا الفريقين .

وقال مدرب الزوراء قبل مواجهة الديربي ، عبد الغني شهد قبل اللقاء"، "لقد صححنا أخطاء مواجهتنا أمام النصر السعودي والتي خسرنا بها في بطولة كأس آسيا 0-2، واليوم جاهزون لتقديم مباراة تليق باسم الزوراء وجمهوره الوفي وحصد نقاط اللقاء".

بينما قال العماني رشيد جابر مدرب القوة الجوية، "أعلم جيداً أهمية الكلاسيكو، وواثق من جاهزية فريقي لحصد النقاط الثلاث في لقاء الديربي مساء اليوم".