اليوم .. العراق يواجه قطر في مباراة حاسمة بنصف نهائي كأس الخليج

شفق نيوز - الدوحة

يواجه المنتخب العراقي نظيره القطري، اليوم الأحد، على ملعب أسباير 2، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً لكرة القدم التي تستضيفها قطر.

وتقام المباراة على ملعب اسباير 2 في الدوحة عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت بغداد.

و تستضيف دولة قطر بطولة كأس الخليج العربي تحت 23 عاماً، خلال الفترة من 4 الى 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ويدخل المنتخبان المواجهة وهما يبحثان عن تحقيق الانتصار لخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

ولعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية التي ضمت الى جانبه منتخبات الإمارات وعمان واليمن، والتي تأهل منها العراق والامارات الى دور نصف النهائي.

وتمكن المنتخب العراقي من بلوغ الدور نصف النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية جامعا 6 نقاط، بعد الفوز على عمان بهدفين نظيفين، والتغلب على الإمارات بهدف دون رد في الجولة الثانية، وتعرضه لخسارة وحيدة في الجولة الأولى أمام اليمن بهدف مقابل هدفين.

بينما حجز المنتخب القطري مقعده في المرحلة المقبلة من البطولة ، بعد أن حل ثانيا في مجموعته الأولى جامعا 7 نقاط، بالفوز على منتخب الكويت بثلاثية نظيفة في مباراته الافتتاحية، ثم الفوز على البحرين بهدف دون رد، و تعادله في الجولة الثالثة مع نظيره السعودي بهدف لكل منهما.

وفي المباراة الثانية بمرحلة نصف النهائي، يلتقي اليوم ايضا المنتخب السعودي مع نظيره الإماراتي على ملعب أسباير رقم 1.