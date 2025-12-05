اليوم.. استئناف منافسات الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- كربلاء/ بغداد

تقام مباراتان كرويتان في كربلاء وبغداد، يوم الجمعة، ضمن انطلاق منافسات الجولة العاشرة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم 2025-2026.

وتنطلق المباراة الأولى على ملعب كربلاء الدولي حيث يلتقي فريق كربلاء مع ضيفه الحشد الشعبي.

وفي المباراة الثانية يواجه فريق الحسين ضيفه الفهود في العاصمة بغداد.

وتتواصل المنافسات يوم غد السبت بلقاء يجمع فريق عفك في ملعبه مع مصافي الجنوب، وفي المباراة الثانية يلاقي فريق الجولان ضيفه الكاظمية.