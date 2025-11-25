الهلال السعودي يقسو على الشرطة العراقي برباعية نظيفة في دوري أبطال آسيا للنخبة

شفق نيوز- الرياض

خسر فريق الشرطة العراقي من مضيفه الهلال السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم 2025–2026.

وجرت المباراة عند الساعة الـ 9:15 مساءً على ملعب أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة الخامسة من منافسات منطقة الغرب، وانتهت لصالح الهلال بنتيجة 4-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون مقابل للشرطة، جاء الهدف عن طريق اللاعب ماركوس ليوناردو في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سجل الهلال هدفه الثاني عبر اللاعب سيرجي ميلينكوفيتش في الدقيقة 63، وسجل ماركوس ليوناردو هدفه الشخصي الثاني، والثالث للهلال في الدقيقة 72، وسجل الهلال هدفه الرابع عن طريق اللاعب جواو كانسيلو في الدقيقة 90+3.

وشهد اللقاء طرد لاعب الشرطة أحمد يحيى في الدقيقة 62 ليكمل الشرطة العراقي ما تبقى من المباراة بعشرة لاعبين.

وعزز الهلال السعودي تصدره ترتيب فرق منطقة الغرب بـ15 نقطة وبقى الشرطة العراقي بالمركز 11 بنقطة واحدة.