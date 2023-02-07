الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامينغو البرازيلي

شفق نيوز/ تأهل الهلال السعودي لنهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تأريخه على حساب فلامنغو البرازيلي بثلاثة اهداف لهدفين.

وسينتظر الهلال الفائز من لقاء الاهلي المصري وريال مدريد الذي سيقام اليوم الاربعاء بتمام الساعة العاشرة مساءً.

وخاض الهلال السعودي مواجهة قوية أمام فلامنغو البرازيلي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب.

وتأهل الهلال إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح، بينما يشارك فلامنغو من الدور نصف النهائي، طبقا لقوانين البطولة التي تسمح لبطلي أمريكا الجنوبية وأوروبا بالمشاركة من الدور قبل النهائي.