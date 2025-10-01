النصر السعودي يفوز على الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2

شفق نيوز- بغداد

فاز فريق النصر السعودي على الزوراء العراقي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة 9:15 مساءً على ملعب الزوراء في العاصمة بغداد لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، وانتهت لصالح فريق النصر بنتيجة 2-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل النصر هدفه الأول عن طريق اللاعب عبد الله الخيبري في الدقيقة 52، وأضاف النصر هدفه الثاني عن طريق جواو فيليكس في الدقيقة 81.

ويلعب الزوراء العراقي في بطولة أندية آسيا 2 ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب النصر السعودي، واستقلال دوشنبه الطاجيكي، وغوا الهندي.

وكان فريق الزوراء قد حقق الانتصار في الجولة الافتتاحية على مضيفه غوا الهندي بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

ولم تمتلئ مدرجات ملعب الزوراء بالجمهور بالكامل رغم أن الهيئة الإدارية لنادي الزوراء أعلنت عن تخفيض أسعار تذاكر المباراة إلى 15 ألف دينار للمنطقة العادية و20 ألف دينار لمنطقة الـVIP.