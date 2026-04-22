النصر السعودي يبلغ نهائي أبطال آسيا 2 بعد خماسية بمرمى الأهلي القطري

حقق فريق النصر السعودي، يوم الأربعاء، انجازاً كبيراً بتأهله الى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2، بعد فوزه الساحق على الأهلي القطري بنتيجة 5-1 في نصف النهائي.

وتألق الفرنسي كينجسلي كومان، حيث سجل ثلاثية "هاتريك "فيما أضاف البرازيلي أنجيلو جابرييل وعبدالله الحمدان هدفين اضافيين، وكان سيكو يانسان صاحب الهدف الوحيد للاهلي القطري الذي افتتح التسجيل للمباراة.

ومن المقرر أن يلتقي النصر في النهائي مع فريق جامبا أوساكا الياباني، الذي ضمن مقعده في المباراة النهائية مسبقاً.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى الدقيقة 78، قبل ان يحل مكانه الحمدان الذي سجل هدف النصر الخامس بعد دقيقتين فقط من دخوله.

ويأمل النصر أن يصبح أول فريق سعودي يرفع كأس دوري أبطال آسيا 2.