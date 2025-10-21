النحاس يعلن جاهزية الزوراء لمواجهة استقلالو دوشنبة

شفق نيوز– دوشنبة

أكد المدرب المصري عماد النحاس، الذي تولى مؤخراً قيادة فريق الزوراء العراقي خلفاً لعبد الغني شهد، أن الفريق جاهز تماماً لمواجهة استقلالو دوشنبة الطاجيكي، بعد خوض تدريبات منتظمة في بغداد وطاجيكستان، استعداداً للمباراة المقررة يوم غد الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.

وكشف النحاس، لوكالة شفق نيوز، أنه تسلم مهام التدريب يوم الجمعة الماضية، وتابع الفريق في أربع جولات بالدوري المحلي، ما منحه صورة واضحة عن إمكانيات اللاعبين وكيفية توظيفهم خلال البطولة الآسيوية ودوري النجوم العراقي.

وأشار إلى أن الزوراء يضم أسماء قادرة على صناعة الفارق، مؤكداً عزمه تحقيق نتائج مشرفة في البطولة القارية وفي دوري نجوم العراق.

ومن المقرر أن يجري فريق الزوراء تدريباته الأخيرة اليوم الثلاثاء على الملعب المركزي في طاجيكستان المعروف باسم "نوهيا رودكي"، قبل مواجهة استقلالو غداً.

وسيُقَاد اللقاء من قبل طاقم تحكيم عربي مكون من أحمد العلي حكما للساحة، وأيمن فيصل العبيدات مساعداً أول، وعمرو فهد عجاج مساعداً ثانياً، ومحمد مفيد غيان حكما رابعاً، في حين تم تعيين مختار اليريمي من اليمن مقيماً للحكام لهذه المباراة المهمة.