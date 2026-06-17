"الميركاتو العراقي".. حراك في السوق والأندية تحصّن ركائزها

شفق نيوز- بغداد

شهدت أندية دوري نجوم العراق، حراكاً متواصلاً في سوق الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم 2026-2027.

وأعلنت أندية عدة، صفقات جديدة وتجديد عقود عدد من لاعبيها، سعياً لتعزيز صفوفها قبل انطلاق المنافسات.

وانضم محمد سعيد، إلى صفوف نادي الجولان قادماً من دهوك، ليكون أحد تدعيمات الفريق للموسم الجديد، في وقت يواصل فيه الجولان تعزيز تشكيلته بعناصر مميزة أملاً في تحقيق ظهور قوي خلال المنافسات المقبلة .

وفي الزوراء، جدد حسن عبد الكريم، عقده مع النوارس للموسم المقبل، ليبقى ضمن خيارات المدرب باسم قاسم في الاستحقاقات القادمة.

من جانبه ، واصل نادي نفط ميسان العمل على الحفاظ على ركائز فريقه وتعزيز صفوفه، بعد تعاقده مع المدافع التونسي أيمن محمود قادماً من ديالى، كما جدد لاعب الوسط علي لطيف عقده مع "فرسان المملكة".

واستمر المحترف داودا، مع فريق نادي نفط ميسان، بعد تجديد عقده رسمياً، كذلك نجحت الادارة في التعاقد مع لاعب الارتكاز كلارنس قادماً من الزوراء، بناءً على رغبة المدرب حيدر عبيد.

وفي القوة الجوية، وقع اللاعب مراد محمد على كشوفات الصقور قادماً من الزوراء، في صفقة تهدف الى دعم الفريق وتعزيز خياراته الفنية خلال الموسم المقبل.

اما نادي زاخو، فيواصل تعزيز صفوفه استعداداً للموسم الجديد، بعدما حسم التعاقد مع أحمد صبري لتمثيل الفريق في دوري نجوم العراق 2026-2027، كما نجح في ضم اللاعب هارون أحمد ضمن صفقات الميركاتو الصيفي.

وكشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم أمس الثلاثاء، عن اعتماد نظام جديد للهبوط والصعود في دوري نجوم العراق ابتداءً من الموسم الكروي 2027-2028، وذلك ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى تطوير شكل المنافسات ورفع مستوى التنافسية.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الفرق في المراكز الأربعة الأخيرة من دوري نجوم العراق (17 إلى 20) ستهبط إلى الدوري العراقي الممتاز، فيما يتأهل بطل الدوري الممتاز ووصيفه إلى دوري نجوم العراق فقط، دون إقامة مباريات ملحق (بلي أوف).