الموصل يهزم زاخو بثنائية مؤجلة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- النجف

حقق فريق الموصل فوزاً ثميناً على ضيفه زاخو بهدفين نظيفين، في المباراة المؤجلة من الجولة 21 ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وأقيمت المباراة عند الساعة 7:30 مساءً على ملعب النجف الدولي، الملعب الافتراضي لنادي الموصل، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني كثّف الموصل ضغطه مستغلاً النقص العددي لزاخو، ليسجل هدف التقدم عبر محترفه سيدريك نيگا من تسديدة قوية ومجهود فردي في الدقيقة 76، قبل أن يضيف سامر محسن الهدف الثاني في الدقيقة 90+7.

وشهد اللقاء طرد قائد زاخو أحمد إبراهيم بسبب اللعب الخطر ضد مهاجم الموصل، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، كما أشهر الحكم بطاقة حمراء للاعب الموصل علاء الدين الدالي في الدقيقة 84 لتهوره باللعب ضد الخصم.

وبهذا الفوز رفع الموصل رصيده إلى 29 نقطة في المركز 13، فيما تجمد رصيد زاخو عند 40 نقطة في المركز السابع.