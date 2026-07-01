المنتخب الإنكليزي يتغلب على الكونغو الديمقراطية ويتأهل لدور الـ16 في مونديال 2026

شفق نيوز- متابعة

تأهل المنتخب الإنكليزي إلى دور الستة عشر في بطولة كأس العالم، بعد فوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين لهدف، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي جمعتهما ضمن دور الـ32 لمونديال 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجرت المباراة على ملعب "أتلانتا" في مدينة أتلانتا بولاية كولورادو الأميركية، عند السابعة مساءً بتوقيت بغداد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، سجله بريان سيبنغا في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء.

ورغم تأخره في النتيجة فرض المنتخب الإنكليزي سيطرة واضحة على مجريات الشوط الأول، وصنع العديد من الفرص الخطيرة، إلا أن تألق حارس مرمى الكونغو الديمقراطية حال دون إدراك التعادل بعدما تصدى ببراعة لعدة محاولات محققة، محافظاً على نظافة شباكه حتى صافرة نهاية الشوط الأول.

وفي بداية الشوط الثاني، تواصلت الهجمات بين المنتخبين، وشكل منتخب الكونغو في بداية الشوط خطورة على مرمى إنكلترا عبر بعض المحاولات الهجومية، قبل أن يتراجع للدفاع للحفاظ على تقدمه، في المقابل ضغط المنتخب الإنكليزي بقوة وشن هجمات منظمة بحثاً عن التعادل حتى نجح هاري كين في تسجيل هدف التعادل برأسية رائعة في الدقيقة 75.

وبعد الهدف واصل منتخب إنكلترا ضغطه بحثاً عن هدف ثانٍ فيما اعتمد منتخب الكونغو على المرتدات لتهديد المرمى الإنكليزي، وبعد ضغط متواصل تمكن نجم إنكلترا المميز هاري كين من تسجل الهدف الثاني في الدقيقة 86 من تسديدة قوية جداً عجز حارس الكونغو من إبعادها.

وكان المنتخب الإنكليزي قد تأهل بعد تصدره المجموعة الثانية عشر، فيما حجز منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية مقعده ضمن أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث عن المجموعة الحادية عشر.