المنتخب العراقي يغادر إلى الإمارات الأحد المقبل استعداداً لمواجهة الذهاب

شفق نيوز- بغداد

حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد المقبل، موعداً لمغادرة المنتخب الوطني إلى الإمارات، استعداداً لمواجهة نظيره الإماراتي في الثالث عشر من الشهر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.‏

‏وقال عضو الاتحاد، فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، إن "وفد المنتخب الوطني سيتوجه الى دولة الإمارات الأحد المقبل باللاعبين المحليين فقط يرافقهم الجهاز الفني برئاسة غراهام ارنولد".

‏وأضاف أن "اللاعبين المحترفين سيلتحقون بالمنتخب في اليوم التالي اعتباراً من يوم الاثنين من الأسبوع المقبل بغية الانضمام بالتدريبات التي ستقام هناك لغاية موعد انطلاق اللقاء يوم 13 من الشهر الجاري".

‏وأشار إلى أن "المنتخب سيفتقد لخدمات بعض اللاعبين بسبب الإصابة من بينهم اللاعب إبراهيم بايش الذي تعرض لإصابة سابقة في الدوري السعودي".

وأوضح أن "المنتخب يبدأ تجمعه في بغداد، يوم غد الجمعة وسيشمل تواجد لاعبي المنتخب الوطني المحليين، أما اللاعبين المحترفين فهم سينضمون إلى المنتخب لاحقاً قبل المباراتين في الإمارات ".

وكان مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد، وصل مساء أمس الأربعاء، إلى العاصمة بغداد، لمناقشة قائمة المنتخب الوطني لمباراتي الذهاب والإياب المقبلتين أمام الإمارات.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب الإمارات نظيره العراقي في مواجهة الذهاب يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، ضمن الدور الخامس من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، على أن يكون لقاء مباراة الإياب يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري على استاد البصرة الدولي.