المنتخب العراقي يتأهل بكأس ملك تايلاند بعد فوزه على هونغ كونغ

شفق نيوز - بغداد / تايلاند

فاز المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، في أولى مبارياته ببطولة كأس ملك تايلاند الدولية، على نظيره منتخب هونغ كونغ بهدفين مقابل هدف ضمن الدور نصف النهائي من البطولة الودية.

وجرت المباراة على ملعب كانشانابوري عند الساعة الـ 12 ظهراً بتوقيت بغداد .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل هونغ كونغ هدفه من ركلة جزاء نفذها بنجاح "مات اور" في الدقيقة الـ 61 ، وسجل العراق هدف التعديل في الدقيقة الـ 67 عن طريق "مهند علي" بطريقة خلفية جميلة، وعاد "علي" ليسجل الهدف الثاني للعراق بمجهود فردي في الدقيقة الـ 80.

وسيخوض منتخب العراق المباراة النهائية يوم الأحد المقبل مع الفائز من مباراة تايلند وفيجي المقررة اليوم في الرابعة عصراً لتحديد المركزين الأول والثاني، فيما يلتقي هونغ كونغ مع الخاسر من لقاء تايلند وفيجي في اليوم نفسه عند الثانية عشرة ظهراً لحسم المركزين الثالث والرابع.

وتأتي مشاركة "أسود الرافدين" في بطولة كأس تايلاند في إطار التحضير لخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم، إذ يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره الإندونيسي يوم 11 تشرين الأول المقبل، قبل أن يواجه السعودية يوم 13 من الشهر ذاته.