المنتخب العراقي للسيدات يكتسح الإمارات بثلاثية نظيفة

شفق نيوز- الرياض

فاز المنتخب العراقي للسيدات على نظيره الإماراتي، مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا التاسعة للسيدات لكرة القدم والمقامة في مدينة جدة السعودية.

وجرت المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية عند الساعة الـ4:45 عصراً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب العراق بهدف دون مقابل للإمارات، وفي الشوط الثاني سجل منتخب العراق هدفه الثاني عن طريق اللاعبة نور الجواهري وعاد منتخب العراق ليسجل هدفاً ثالثاً لينتهي اللقاء بتقدم عراقي بثلاثية نظيفة.

وتقام بطولة غرب آسيا للسيدات بمشاركة منتخبات: العراق، السعودية، الأردن، الإمارات، فلسطين، ولبنان، ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي السعودية والإمارات.

وكان منتخب سيدات العراق قد خسر أمام نظيره السعودي بنتيجة 2-1 أول أمس الاثنين ضمن الجولة الأولى من البطولة.