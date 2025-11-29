المنتخب العراقي للسباحة البارالمبية يشارك في بطولة اسياد اسيا للشباب

شفق نيوز - بغداد

يشارك المنتخب العراقي للسباحة البارالمبية في دورة آسياد للشباب المقرر إقامتها في دولة الإمارات مطلع الشهر المقبل.

وقال نائب رئيس اتحاد السباحة البارالمبية حسين علي لوكالة شفق نيوز، إن الجهاز الفني اختار ثلاثة سباحين بعد سلسلة منافسات للمشاركة في الاسياد، وهم: محمد علاء، ومسلم نصير، وحيدر جبار.

واشار الى ان المنتخب دخل معسكراً تدريبياً طويلاً بدأ به منذ التاسع من شهر تشرين الثاني الجاري، ويستمر حتى الأول من شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل.

وختم علي بالقول ان "لاعبي المنتخب يجرون تدريباتهم المكثفة اليومية تحت اشراف المدربين سمير صبحي وعبد الواحد حسن استعداداً لمنافسات الدورة".