المنتخب العراقي بالزي الأبيض امام البحرين في كأس العرب

شفق نيوز- الدوحة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، يوم الثلاثاء، عن لون قميص المنتخبين العراقي والبحريني في لقاء الفريقين غداً ضمن البطولة.

وسيرتدي المنتخب العراقي القميص الأبيض، بينما سيظهر المنتخب البحريني بالقميص الأحمر، في مباراة الجولة الأولى من كأس العرب 2025.

ويواجه منتخب العراق نظيره البحرين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة على ملعب 974 عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وتصم المجموعة الى جانب منتخب العراق منتخبات الجزائر والسودان والبحرين.