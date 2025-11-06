الملاكم عباس قاسم يفتتح مشاركة العراق في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض

شفق نيوز- الرياض

يفتتح الملاكم العراقي عباس قاسم، يوم الخميس، مشاركة العراق في دورة ألعاب التضامن الاسلامي المقامة في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بمواجهة نظيره التركي ضمن منافسات وزن 55كغم.

ويمثل هذا النزال الانطلاقة الرسمية لمنتخب العراق بالملاكمة في الدورة، حيث يأمل اللاعب عباس قاسم في تقديم أداء قوي يعكس جاهزية المنتخب وتحضيراته المكثفة، سعياً لتحقيق بداية موفقة في مشوار المنافسات، حيث ستنطلق الدورة رسمياً يوم غد الجمعة، بمشاركة 3600 لاعب ولاعبة من 57 دولة.

إلى ذلك وصل وفد منتخب العراق لرفع الأثقال إلى الرياض، اليوم الخميس، برفقة الوفد الإداري والإعلامي، استعداداً للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، جيث كان في الاستقبال رئيس البعثة العراقية عبد السلام خلف ونائبه خليل ياسين.