"الكيوكوشنكاي" العراقي يعلق نشاطاته ويدعو للتظاهر احتجاجاً على تجميد الموازنات

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للكيوكوشنكاي وفنون الدفاع عن النفس، تعليق كافة نشاطاته وفعالياته الداخلية اعتباراً من اليوم الاثنين، حتى إشعار آخر.

وجاء هذا القرار "الصعب"، وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، كرد فعل احتجاجي على استمرار الأزمة المالية التي يعاني منها القطاع الرياضي، حيث لم تتسلم الاتحادات الرياضية، ومنها اتحاد الكيوكوشنكاي، موازناتها المالية منذ أكثر من عامين.

وأوضح البيان أن التعليق يأتي نتيجة تراكم عدة أسباب، أهمها انعدام التمويل واستمرار تجميد الموازنات الخاصة بالاتحاد، و عدم تقديم أي دعم لوجستي أو مالي للاتحاد أو للاعباته ولاعبيه المشاركين في البطولات الآسيوية والدولية، مما أضعف حضور العراق وفنونه القتالية على الخارطة الرياضية العالمية.

ومن الاسباب ايضا بحسب البيان، عدم وجود أي شكل من أشكال الدعم أو التحفيز للابطال العراقيين الممثلين للعراق في المحافل القارية والدولية، على الرغم من إحرازهم لإنجازات مشرفة.

وأكد الاتحاد أن قرار الإيقاف هو خطوة احتجاجية سلمية وحازمة، تهدف إلى لفت انتباه المسؤولين في رئاسة الوزراء ووزارة المالية إلى المعاناة الحقيقية التي يعيشها الرياضيون والرياضيات، والتداعيات السلبية التي تهدد مستقبل الرياضة العراقية بشكل عام.

ودعا الاتحاد في ختام بيانه، جميع لاعبي ولاعبات الكيوكوشنكاي، والرياضيين من مختلف الاختصاصات، والهيئات التدريبية، والإعلاميين، وجميع المهتمين بالشأن الرياضي، إلى التضامن والاستعداد للمشاركة في وقفة احتجاجية سلمية أمام رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية خلال الأيام المقبلة، للمطالبة بحقوق الرياضيين المشروعة وإطلاق موازنات الاتحادات الرياضية.