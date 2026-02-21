الكناري يحقق فوزاً تاريخياً على النوارس والكرمة يكرم نفط ميسان بثلاثية

شفق نيوز- بغداد

خطف الكرخ ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه الزوراء، بعدما تغلب عليه 3-1 في مواجهة ضمن الجولة الـ19 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، وهو فوز يعد سابقة في مواجهاتهما، حيث لم يسبق للكناري أن تغلب على النوارس بهذه النتيجة الكبيرة.

وجرت المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر عند الساعة 11:15 مساءً، إذ أنهى الكرخ الشوط الأول متقدماً بهدف سجله يونس حمود في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني عزز الكرخ تفوقه بهدف ثان عبر محمد خالد بتسديدة بعيدة في الدقيقة 62، قبل أن يضيف مصعب جمال الهدف الثالث في الدقيقة 76، فيما قلّص الزوراء الفارق عن طريق حسن عبد الكريم من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

وشهد اللقاء طرد محترف الكرخ ياك ديوري لتراكم البطاقات في الدقيقة 85، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الزوراء عند 31 نقطة في المركز السادس، متأخراً بفارق المواجهات المباشرة.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، فاز الكرمة على ضيفه نفط ميسان بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بالتوقيت نفسه على ملعب الرمادي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح جميل اليحمدي التسجيل للكرمة في الدقيقة 56، ثم أضاف تياجو دي ليونكو هدفين، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة (90+3) والثالث في الدقيقة (90+9).

ورفع الكرمة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي نفط ميسان عند 16 نقطة في المركز 17.