الكشف عن تشكيلة المنتخب العراقي لمواجهة السنغال في المونديال

المنتخب العراقي في مباراته السابقة مع فرنسا في المونديال

شفق نيوز- واشنطن

أعلن المدير الفني للمنتخب العراقي، غراهام أرنولد، يوم الجمعة، عن تشكيلة الفريق الذي يستعد لمواجهة منتخب السنغال في الساعة العاشرة مساء بتوقيت بغداد على ملعب تورونتو في كندا.

وتألفت تشكيلة "أسود الرافدين" من أحمد باسل لحراسة المرمى، واللاعبون أكام هاشم وريبين سولاقا وميرخاس دوسكي وفرانس بطرس وأمير العماري وزيدان إقبال وعلي جاسم وإبراهيم بايش وأحمد قاسم وعلي الحمادي.

وتأتي مباراة العراق ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة التاسعة لبطولة كأس العالم 2026، الجارية في ثلاث دول الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، وتستمر حتى 19 تموز/ يوليو المقبل.