القوة الجوية يخسر أمام تراكتور الإيراني في الجولة الرابعة بدوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ خسر فريق نادي القوة الجوية امام تراكتور الايراني، بهدف دون مقابل، حيث التقى الفريقان اليوم الجمعة لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا على ملعب الشارقة في دولة الإمارات العربية.

وسجل تراكتور مع بداية المباراة وعند الدقيقة الثانية عن طريق مهدي تاكدارة، فيما شهد اللقاء طرد مدافع الجوية ميثم جبار في الدقيقة 38 من الشوط الأول نتيجة تهوره بالضرب المتعمد لمهاجم فريق تراكتور ليكمل الجوية اللقاء بعشرة لاعبين.

‏وغاب عن لقاء اليوم هداف فريق القوة الجوية بكرة القدم ايمن حسين الذي اجرى امس الخميس تداخل جراحي على مستوى الوجه وسيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.