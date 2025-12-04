القناة الناقلة.. الأولمبي العراقي يستهل مشواره في كأس الخليج بلقاء اليمن

شفق نيوز- بغداد

يبدأ المنتخب الأولمبي العراقي، يوم الخميس، مشواره في بطولة كأس الخليج تحت 23 سنة بلقاء نظيره اليمني في العاصمة القطرية الدوحة.

وتنطلق المباراة عند 2:45 عصراً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد على الملعب الثاني في سباير زون بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويلعب الأولمبي العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات سلطنة عمان والإمارات واليمن. وتُعد البطولة إحدى أهم بطولات الفئات السنية في المنطقة.

وستنقل مباراة اليوم على قناة بي ان سبورت 2 الناقلة الحصرية.

وأكد مدرب المنتخب الأولمبي عماد محمد، على الأهمية الكبيرة لبطولة كأس الخليج تحت 23 سنة، لكونها ترتبط بمحطة استعدادية حاسمة لتجهيز عناصر المنتخب قبل خوض غمار كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشهر المقبل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.