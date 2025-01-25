القاسم يتغلب على نفط البصرة والحدود يجتاز الكهرباء بدوري النجوم

شفق نيوز/ فاز فريق الحدود على ضيفه فريق الكهرباء بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏المباراة التي جرت على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة 2:30 عصراً، انتهى شوطها الأول بتقدم الحدود بنتيجة 2-1، سجل فريق الحدود اولاً في الدقيقة 11 عن طريق دينيس انتوي في اوتمكن فريق الكهرباء من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب احمد عايد في الدقيقة 23.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل الحدود هدفه الثاني عن طور ق المحترف دا كوستا في الدقيقة 45+1، وبقت النتبجة على حالها في الشوط الثاني حتى اطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية المباراة .

وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده للنقطة التاسعة بالمركز 19 وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 18 بالمركز 15 .

وفي مباراة ثانية، جرت بنفس التوقيت فاز فريق القاسم على ضيفه فريق نفط البصرة بنتيجة 2- 1، وجرت المباراة على ملعب الكوت الاولمبي.

وانتهى الشوط الاول بتقدم القاسم بهدفين دون مقابل لنفط للبصرة ، سحل الهدف الاول سيف رشيد في الدقيقة 22 ، واضاف الحارث حاتم هدف القاسم الثاني في الدقيقة 31 ، وفي الشوط الثاني سجل نفط البصرة هدف التقليص في الدقيقة 84 عن طريق البديل محمود احمد .

وبهذه النتيجة رفع القاسم رصيده للنقطة 24 بالمركز السابع ، بينما تجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 14 بالمركز 18 .