الغراف يعلن كادره التدريبي الجديد بقيادة قحطان جثير

شفق نيوز- ذي قار

أعلنت ادارة نادي الغراف، يوم الاثنين، تسمية الكادر التدريبي الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق خلال ما تبقى من منافسات الموسم الحالي، على أن يباشر مهامه رسمياً عقب مواجهة الفريق المقبلة أمام نوروز، في خطوة تهدف الى تصحيح المسار والعودة الى سكة النتائج الايجابية.

وسيقود الجهاز الفني المدرب قحطان جثير مديراً فنيا خلفا لحيدر عبيد، بمساعدة مؤيد جودي مساعاً أول، وسامر سعيد مساعداً ثانياً، فيما يتولى حسين جبار مهمة تدريب حراس المرمى، وأحمد القدور الاعداد البدني، إلى جانب رافد سالم محللاً فنياً.

واكدت ادارة النادي دعمها الكامل للجهاز الفني الجديد، معربة عن ثقتها بقدرته على تحقيق تطلعات الفريق واسعاد جماهيره خلال المرحلة المقبلة، بحسب بيان لها.