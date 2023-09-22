العراق يكشف تفاصيل اجتماع خليجي والكويت تبدأ تحضيراتها لنسخة 26

شفق نيوز / كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن تفاصيل اجتماع الاتحاد الخليجي لكرة القدم، لبحث الاستعدادات والتهيئة الجارية لبطولة خليجي 26 المقرر إقامتها في الكويت.

وقال عضو اتحاد الكرة، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق شارك بشخص النائب الاول لرئيس الاتحاد علي جبار في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم بمشاركة رئيس وممثلي الاتحادات الخليجية، الذي عقد في الكويت".

وأوضح الزاملي، أن "الاجتماع كان مثمراً وتم خلاله طرح ومناقشة العديد من النقاط المهمة التي تهدف لإنجاح البطولة المقبلة"، مبيناً أن "المجتمعين صدّقوا رسمياً على إقامة خليجي 26 في الكويت خلال شهر كانون الأول عام 2024".

وأضاف: "تم إجراء تعديلات على النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، بما يخدم أهداف الكرة الخليجية، ويسعى لتطوير المسابقات الكروية في المرحلة المقبلة".

ولفت الزاملي، إلى أن "الاتحاد الخليجي حرص خلال الاجتماع، على أن تكون هناك زيارات متواصلة للجنة التفقدية لملاعب الكويت، للاطلاع على جاهزية المنشآت الرياضية وأماكن إقامة الوفود وباقي الأمور التنظيمية، استعداداً لاستضافة بطولة خليجي 26".

وبين أن "الاتحاد الكويتي أكد أنه سيباشر بعمله بشكل مبرمج لإنجاز كل المتطلبات قبل انطلاق البطولة، وضرورة تهيئة ملاعب التدريب والملاعب التي ستحتضن مباريات البطولة" .

وكانت مدينة البصرة العراقية، قد استضافت بطولة كأس الخليج بنسختها الـ25، والتي شهدت تتويج المنتخب العراقي لكرة القدم، في ختام البطولة.