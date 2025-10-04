العراق يضيف 7 أوسمة لرصيده في ثالث أيام "غرب آسيا" لألعاب القوى

شفق نيوز- بيروت

واصل وفد المنتخب العراقي لألعاب القوى، حصاده في بطولة غرب اسيا للشباب، عبر إضافة سبعة أوسمة جديدة بواقع ذهبية وفضية وأربع برونزيات ضمن منافسات اليوم الثالث من البطولة الجارية احداثها في بيروت.

وقال ميثم الحسني مدير المكتب الاعلامي لاتحاد العاب القوى لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا اضاف ذهبية جديدة بفعالية 3000 م حواجز شابات للعداءة نرجس حسين، مسجلة رقما عراقيا جديدا بزمن قدره 11 دقيقة و48 ثانية".

واضاف أن "لاعبينا حصدوا فضية وبرونزية في فعالية 3000 م للشباب، بواقع فضية للعداء مصطفى محسن مسجلاً رقما عراقياً جديداً وقدره 8 دقائق و59 ثانية، وبرونزية للعداء يحيى إبراهيم عبد الله، فيما اضاف الاعب محمد فاضل برونزية في القفز بالزانة".

وتابع أن "لاعبنا عبد الواحد علاء حصد برونزية رمي المطرقة بعد ان بلغت رميته 85.54 م ليحل ثالثا ويخطف الوسام البرونزي، وبرونزية سباق التتابع 4 × 100 م".

وبين أن "فريقنا المؤلف من عباس محمد وواثق سلام ورضا يحيى ونور الصدرين أحمد، حل ثالثا ليخطف البرونز وكان اخر حصاد اليوم الثالث برونزية الوثب الثلاثي، وبذلك يصبح رصيد منتخبنا 19 وساما بينها 4 ذهب و6 فضة و9 برونزية".