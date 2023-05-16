العراق يشارك في أولمبياد الألعاب الالكترونية في سنغافورة

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للسيارات والدراجات النارية، يوم الثلاثاء، عن مشاركة العراق في أولمبياد الألعاب الإلكترونية والتي ستقام في سنغافورة، في منتصف شهر حزيران المقبل.

وقال النائب الأول محمد هيثم لوكالة شفق نيوز ان انه تم اعتماد العراق رسميا للمشاركة في المنافسات بعد اجتاز لاعبي المنتخب المنافسات الأولية.

واشار النائب الاول على عزم الاتحاد لإشراك لاعبي منتخبات العراق في البطولات العالمية والإقليمية وتحقيق نتائج جيدة في كافة المحافل الدولية المقبلة.

يذكر أن نادي العراق للسيارات والدراجات النارية تأسس عام 2019، ويقع مقره بشارع فلسطين في بغداد، ويقيم فعاليات سنوية في محافظات واسط، المثنى وصلاح الدين، كما ينظم جولتين عربيتين إلى كل من الكويت والسعودية.