العراق يشارك في بطولة آسيا للقوس والسهم في الإمارات

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي للقوس والسهم، يوم الأربعاء، مشاركته في بطولة آسيا التي ستقام في مدينة الشارقة الإماراتية للمدة من 19-26 من شهر كانون الأول المقبل.

وقال رئيس اتحاد اللعبة، سعد المشهداني، لوكالة شفق نيوز، إن "لاعبي المنتخب العراقي للعبة يواصلون معسكرهم التدريبي الداخلي في مركز فاطمة بالعاصمة بغداد، تحت إشراف الملاك التدريبي بغية الوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبيل الدخول في البطولة الآسيوية التي دائماً ما يحقق فيها مراكز متقدمة بسبب الأداء الرائع الذي يقدمه أبطال القوس والسهم".

وأضاف المشهداني، أن "اختيار اللاعبين سيكون وفق النتائج التي تتحقق في المعسكر الحالي خلال منافسات قريبة بين مصنفي اللعبة محليا"، مشيراً إلى أن "الاتحاد العراقي تلقى كتاباً رسمياً تضمن اعتراف ومباركة الاتحادين الدولي والاسيوي بالانتخابات التي أقامها الاتحاد مؤخراً".

وأوضح أن "ذلك الاعتراف يمثل عهداً جديداً من العمل الجاد للسنوات الأربع المقبلة، وتطوير مرافق الاتحاد واكتشاف المواهب الواعدة"، منوهاً إلى أن "مجلس إدارة الاتحاد يعمل بشكل مستمر لمواكبة التطور الحاصل باللعبة على المستويات الدولية رغم كل المعوقات والصعاب التي تقف أمامه".

وخلص المشهداني، إلى القول إن "كل الظروف والمطبات لن تعرقل الاتحاد في أن يوفر كل القدرات والامكانيات للاعبين والملاكات التدريبية للحفاظ على الانجازات السابقة وتحقيق الانتصارات في الاستحقاقات الخارجية المقبلة".