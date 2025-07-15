العراق يستعد للملحق الحاسم.. أرنولد يعرض خطته ودرجال يتعهد بالدعم

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، مع مدرب "أسود الرافدين"، غراهام أرنولد، يوم الثلاثاء، الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالمنتخب الوطني لتحقيق النتائج الإيجابية في الملحق الآسيوي الذي يقام في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وبحسب بيان للاتحاد العراقي ورد لوكالة شفق نيوز، فإن درجال التقى بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية وحضوره نهائي كأس العالم للأندية بمدينة نيويورك، مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد قبيل سفره إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لحضور قرعة الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026 التي تجري يوم الخميس المقبل 17 تموز/ يوليو الجاري.

وجرى اللقاء على هامش حضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم نهائي دوري دون 16 عاماً، وتمت خلاله مناقشة آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالمنتخب العراقي.

واستمع درجال، بحسب البيان، إلى آلية العمل المقبلة، وبرنامج إعداد المنتخب التي أقرها المدرب غراهام أرنولد، وأجندة التحضيرات وإلى شرح مفصل قدمه المدرب أرنولد عن اللاعبين المحترفين خارج البلاد ومستوياتهم والتواصل معهم إضافة إلى متابعته للاعبين في الداخل.

وأكد رئيس الاتحاد، "تهيئة جميع جوانب الدعم الخاصة بمنتخبنا في الفترة المقبلة التي تسبق الإعداد لمباراتي الملحق الآسيوي المهمة وتحفيز المنتخب لتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة وصولاً إلى كأس العالم المقبلة".

وشدد درجال، على العمل الجاد لتحقيق الهدف الأهم التمثل بلوغ مونديال 2026 للمرة الثانية في تاريخ الكرة العراقية، وإسعاد الجماهير.

ووعد درجال المدرب أرنولد، "بتقديم كل أشكال الدعم للمنتخب، وتوفير السبل الكفيلة باستعدادات مميزة، ليكون منتخبنا بكامل الجاهزية في الملحق الآسيوي الذي يقام في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل"، وفق البيان.