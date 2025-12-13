العراق يحقق المركز الثاني عالمياً في بطولة الكيوكوشنكاي

شفق نيوز- الرياض

أعلن الاتحاد العراقي المركزي للكيوكوشنكاي، يوم السبت، إحراز المنتخب العراقي للعبة المركز الثاني في بطولة العالم التي أُقيمت في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة 32 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وجاء منتخب كازاخستان بالمركز الأول، فيما حلت بولندا ثالثاً، وروسيا الاتحادية رابعاً، وبلغاريا خامساً، وسط منافسات قوية عكست المستوى العالي للبطولة.

وعبّر رئيس الاتحاد العراقي للكيوكوشنكاي هانشي عمار عدنان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أن ما تحقق هو ثمرة جهود كبيرة وتضحيات واضحة من المدربين واللاعبين وجميع أفراد الكادر.

وقال عدنان في تصريح صحفي: "أنا فخور بمدربيني ولاعبيني وجميع الكادر لما قدموه من تضحيات كبيرة من أجل رفع اسم العراق عالياً في المحافل الدولية، رغم أن الوفد العراقي شارك على نفقته الخاصة دون أي دعم يذكر من الجهات الحكومية".